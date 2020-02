Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, pe 14 si 16 februarie 2020, de la ora 18.00, are loc premiera spectacolului „Sambata Gandhi tacea”, dupa Anastasia Bukreeva, regia Aleksandr Ogariov. Scenografia este semnata de Clara Pop, coregrafia de Mariana Gavriciuc, iar Adrian Buliga revine in Teatrul Municipal „Bacovia” pentru…

- Teatrul Municipal “Bacovia” va invita vineri, 14 februarie, și duminica, 16 februarie, la premiera naționala și internaționala a spectacolului ”Sambata Gandhi tacea”, de Anastasia Bukreeva, in regia lui Aleksandr Ogariov. I-am adresat cateva intrebari autoarei textului pentru a cunoaște povestea care…

- Teatrul Municipal „Bacovia” a gazduit, pe data de 15 ianuarie, un eveniment ce a invitat locuitorii orașului Bacau, și nu numai, sa iasa din zona lor de confort și sa-și manifeste sentimentele prin poezie, in fața tuturor oamenilor din sala, scena devenind un taram al emoțiilor ce aparține in totalitate…

- Duminica, 12 ianuarie, puteți vedea, de la ora 11.00, la Teatrul Municipal „Bacovia”, spectacolul „Scufița Roșie”, dupa Frații Grimm. Scenariul și regia sunt semnate de Gheorghe Balint, care l-a avut ca asistent de regie pe Liviu Maftei, scenografia și papușile sunt realizate de Tomos Tunde, iar muzicianul…

- •Marian Neagoe s-a intalnit cu membrii celor doua cluburi Rotary din județ, cu reprezentanții InnerWeel și ai Interact Prima reuniune cu membrii unor cluburi Rotary a guvernatorului Districtului 2241 Romania și Republica Moldova a avut loc, la inceput de an nou, in Bacau. Guvernatorul, medicul oradean…

- Duminica, 8 decembrie, Teatrul Municipal „Bacovia” va gazdui lansarea carții „Mario, motanul curios…”, cu subtitlul „Un ABC al dezvoltarii personale”, semnata de Carla Popa. Autoarea este psiholog și președinte al Asociației pentru Promovarea Dezvoltarii Personale, inițiatoarea mai multor proiecte educative…

- La Complexului muzeal „Iulian Antonescu” din Bacau a fost prezentata, joi, 21 noiembrie, Expoziția itineranta „Ioana Grigorescu – povestea unui arhitect vizionar”. Evenimentul a fost organizat de Filiala Regionala Bacau-Neamț a UAR și de Filiala Teritoriala Bacau-Neamț a Ordinului Arhitecților din Romania…

- * primul magazin a fost deschis in Bacau, dar francizorul a ajuns la 39 de magazine in Romania și in Europa * in trimestrul urmator, in business-ul Barrier va investi și un holding elvețian Magazinul Flosim Impex din Bacau, prima franciza deschisa in Romania de compania Barrier – producatorul bacauan…