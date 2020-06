Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Octavian Fulger de la Teatrul Nottara a murit, duminica, la varsta de 70 de ani. Inainte de a deceda, infirmierii Spitalului Floreasca l-ar fi scapat de pe targa și i-ar fi fracturat coastele la mutarea din ambulanța.

- Un barbat din Baia Mare, administrator al unei societati comerciale, plasat in carantina fortata dupa ce nu a respectat masura izolarii la domiciliu a castigat procesul cu institutiile statului. Instanta a motivat decizia prin care a dispus punerea barbatului in libertate.

- Sir Richard Dearlove, fost director al MI6, serviciul de informatii externe al Marii Britanii, este convins ca noul coronavirus provine din Wuhan si a fost scapat accidental in timpul unui experiment.

- ■ legistii au stabilit ca Monica Anton s-a stins din cauza unei grave afectiuni cardiace ■ inmormintarea va avea loc joi, 4 iunie ■ Avocata Monica Anton, fost viceprimar de Piatra Neamt si fost consilier judetean, a decedat din cauza unei grave afectiuni cardiace. Asa au stabilit medicii din cadrul…

- Scapat de retrogradarea in liga secunda, Tudor Baluța, mijlocașul imprumutat de la Brighton spune ca s-a acomodat in Olanda: ”Pot oricand sa-i sun pe Hagi și Popescu ca sa le cer sfaturi”. Anularea sezonului a facut și un roman fericit in Eredivisie. ...

- Indragitul fotbalist a scapat, ca prin minune, din ghearele morții dupa ce s-a accidentat in timpul unui meci. Fotbalistul a fost lovit grav la cap și a ramas cu sechele. Chiar daca lucrurile s-au imbunatațit, el nu mai este nici astazi, cum era inainte de accidentare. Iar acest lucru l-a impiedicat…

- Daniel Aldea a petrecut trei saptamani pe un pat de spital, in Spania, iar o lunga perioada de timp a trait un adevarat cosmar din cauza durerilor si a imposibilitatii de a respira singur, dar mai ales a spaimei.