In ziua in care era anunțat inceputul razboiului, dupa ce Federația Rusa ar fi invadat Ucraina, președintele Volodimir Zelenski se deplaseaza in orașul Mariupol, situat in regiunea Donețk, transmite CNN. UPDATE: Rusia a anunțat noi retrageri de trupe de la granița cu Ucraina Mariupol asigura apa pentru Crimeea și are ieșire la Marea Azov și Marea Neagra. Mariupol este cel mai mare port ucrainean la Azov. Despre regiunea separatista Donețk Vizita lui Zelenski are loc exact in ziua presupusei invazii a Rusiei in Ucraina. Potrivit informațiilor de la CIA publicate de saptamanalul german Der Spiegel,…