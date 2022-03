Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent daca nunta are loc la Roma, intr-un castel sau pe o plaja, autoritatile din Lazio ofera 2.000 de euro cuplurilor care se casatoresc in regiune, in incercarea de a salva sectorul nuntilor de consecintele pandemiei de coronavirus, potrivit The Guardian. Initiativa, denumita „In Lazio cu dragoste”,…

- Un raport al agenției Reuters citat de The Guardian sugereaza ca este tot mai probabil ca Rusia sa fie exclusa din sistemul SWIFT al plaților bancare, un pas pe care mai multe țari au fost reticente pana acum sa il faca.

- Inițiativa „adopta o factura” va incepe in urmatoarele cateva zile și vine pentru a ameliora impactul social al unei majorari de peste 50% a facturilor la gaz și electricitate intr-un oraș care are 27,6% din populație cu varsta de peste 65 de ani, relateaza The Guardian. Locuitorii din Florența sunt…

- Planul Comisiei Europene privind investitiile in fabrici de productie de semiconductori vor favoriza cel mai probabil marile state precum Germania, Franta si Italia, sustin analistii intervievati de Reuters.

- Femeile in varsta dintr-o gradinița din Italia sunt prezente pe platforma de socializare TikTok, in incercarea de a lupta impotriva depresiei și a singuratații, noteaza Euronews. Pana acum, termeni precum „followers”, „like”, „influenceri”, obișnuiți pe rețelele de socializare, nu ar fi insemnat nimic…

- Cel putin 13 morti dupa ce a treia ambarcatiune cu migranti s-a scufundat in apele Greciei. Naufragiile au avut loc in conditiile in care calauzele prefera din ce in ce mai mult o ruta periculoasa din Turcia spre Italia, care evita insulele grecesti din estul Marii Egee, puternic patrulate. Paza…

- Nicoleta Nuca, in varsta de 27 de ani și toboșarul Alex Ursache formeaza un cuplu de patru ani, iar in vara acestui an, artista a fost ceruta in casatorie. Cei doi vor o nunta departe de Romania și au ales deja destinația. Mai mult, interpreta și iubitul ei vor sa paraseasca defiitiv Romania. „Ne dorim…