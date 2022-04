Stiri pe aceeasi tema

- Implicarea directorului Apa Canal a dat roade: Locuitorii din Poiana Lacului au apa curenta non-stop Problemele argeșenilor din Poiana Lacului privind alimentarea cu apa curenta au luat sfarșit. Datorita implicarii totale a directorului SC Apa Canal 2000 SA Pitești, Mihai Marinescu, sensibil la problemele…

- Controalele de la inceputul anului ale S.C. Apa Canal 2000 S.A. la baruri, restaurante si alti consumatori casnici au fost finalizate cu dosare penale pentru furt de apa si facturi emise de peste 320.000 lei. Actiunile de control au vizat zonele: Bradu (Platoul Prundu-Craiovei), Pitesti (Platoul Gavana,…

- Maine, 23 martie, se inchide Centrul de vaccinare situat pe strada Regina Maria. Aproape 60.000 de doze de vaccin anti COVID-19 au fost administrate in centrele de vaccinare organizate de administrația locala din Dej. Centrul de vaccinare de pe strada Regina Maria a fost deschis in data de 18 ianuarie…

- Marți, 15 februarie, lucratorii judiciari din cadrul Secției 1 Groși au dispus reținerea pentru 24 de ore a tanarului de 21 de ani din Unguraș, care, la data de 13 februarie, a fost depistat de polițiști la ieșirea din localitatea Chechiș, pe D.J. 184A in timp ce conducea un autoturism fara a deține…

- Un nou caz de vaccinare „la chiuveta” a fost depistat de procurorii Direcției Generale Anticorupție. Este vorba de 9 medici și asistente medicale de la Centrul de Vaccinare din Bocșa, județul Caraș-Severin, informeaza realitateaderesita.net . In cursul dimineții de luni, 14 februarie, polițiștii DGA…

- Ofiterii CNA si procurorii anticoruptie, care ancheteaza eliberarea de certificate de vaccinare anti-Covid false, au facut perchezitii vineri, 4 februarie, la Centrul de Sanatate Stauceni. Patru medici, un intermediar si un registrator din cadrul institutie sunt banuiti de trafic de influenta. Acestia…

- O femeie din Rio do Largo, un oras in statul Alagoas, Brazilia, si-a legat sotul cu o funie si l-a dus cu forta la centrul de vaccinare, relateaza mai multe publicatii locale. Videoclipul postat pe Twitter a devenit viral pe mai multe retele de socializare.

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bradu, in ziua de miercuri 19 ianuarie 2022, intre 10:00 – 14:00, fiind afectati utilizatorii situati pe strada Tabacariei. „Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia de lucrari in cadrul proiectului „Bransament…