Reginele Europei la gimnastică au revenit în țară! Larisa Iordache a fost una dintre cele mai bune gimnaste de la acest Campionat European. Sportiva a revenit intr-un concurs internațional dupa o absența de 3 ani și doua luni și a caștigat doua medalii de aur, la sol și barna, una de argint, la sarituri și una de argint cu echipa. ”Foarte mult am așteptat acest moment, este emoționant pentru mine sa ma aflu din nou aici și sa vorbesc in fața tuturor. Este un moment de bucurie, dar in același timp este un start pentru mine. Știu ca va urma ceva mai greu” - Larisa Iordache, dubla campioana europeana, la sol și barna, la Campionatul European de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

