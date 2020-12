Stiri pe aceeasi tema

- Un escroc prezumtiv, pus sub acuzare in Statele Unite pentru sustragerea mai multor sute de mii de dolari de la profesionisti din industria cinematografica in timp ce se deghiza si imita o serie de femei influente de la Hollywood, a fost arestat in cele din urma in Marea Britanie, a anuntat Politia…

- Polițiștii de frontiera au gasit joi seara langa un imobil dintr-o localitate din Suceava, o mașina Tesla, in valoare de 52.000 de euro, care fusese furata in Norvegia, transmite Mediafax.Potrivit anchetatorilor, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației cu sprijinul polițiștilor din…

- Poliția de Frontiera a anunțat ca autoritațile din Ungaria au instituit restricții de circulație in weekend pentru mașinile de transport marfa cu o capacitate mai mare de 7,5 tone.Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, restricțiile sunt impuse de sambata seara, de la ora 23.00,…

- Amenzi usturatoare in Anglia, in timpul carantinei Foto: Arhiva. Autoritatile de la Londra avertizeaza ca vor fi amenzi severe pentru cei care încalca noile masuri de carantina instituite în Anglia pentru o luna. Ministrul justitiei spune ca fortele de ordine vor continua…

- BUCUREȘTI, 4 nov – Sputnik. Departamentul de Stat al SUA a autorizat vanzarea potențiala a patru drone aeriene MQ-9 SeaGuardian catre Taiwan, printr-o notificare formala trimisa Congresului, a declarat Pentagonul, acesta fiind ultimul pas inainte de finalizarea unei vanzari de arme. © Photo : пресс-служба…

- Autoritațile din Statele Unite au raportat 99.321 noi cazuri de coronavirus, in ultimele 24 de ore, fiind a doua zi consecutiva in care se inregistreaza un numar atit de mare de infecții zilnice de la inceputul pandemiei, potrivit Universitații Johns Hopkins (JHU), citat de gandul.ro. Dupa cele 99.321…

- Un ofițer de poliție alb implicat în moartea afro-americanei Breonna Taylor, care a fost ucisa în casa ei în martie în timpul unei percheziții controversate, a fost pus sub acuzare, a anunțat miercuri un judecator din Louisville, Kentucky, potrivit AFP. Brett Hankison,…

- San Francisco și alte parți ale coastei de vest a Statelor Unite s-au trezit miercuri pe un cer portocaliu închis, demn de o scena de apocalipsa, pe fondul fumului din incendiile care continua sa devasteze California, scrie AFP.La prânz, amestecul de ceața și fum a oferit orașului…