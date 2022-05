Regina Elizabeth II a surprins cu prezența sa la inaugurarea unei linii de metrou Regina Elizabeth II a surprins prin apariția publica, marți, pentru a participa la inaugurarea unei linii de metrou la Londra, care ii poarta numele, in apropierea festivitaților ce marcheaza 70 de ani de regalitate, transmit agențiile de presa. Imbracata in galben și cu o palarie asortata, regina, in varsta de 96 de ani, a aparut zambitoare, cu bastonul intr-o mana, alaturi de fiul Edward, la stația de metrou Paddington, din vestul Londrei. Aceasta este cea mai recenta iesire publica pentru regina, care nu a rostit discursul in Parlament saptamana trecuta din cauza unor problemele de mobilitate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a aparut surprinzator marți (17 mai) la o ceremonie pentru a marca finalizarea mult așteptatei construcțiii pentru o linie de tren din Londra, numita in cinstea ei.Elizabeth, purtand o palarie și o haina galben aprins și folosind un baston, a dezvelit o placa la Gara…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii si-a facut, marti, o aparitie surpriza la o ceremonie care a marcat finalizarea mult-asteptata a unei linii de metrou din Londra numita in onoarea ei, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii si-a facut, marti, o aparitie surpriza la o ceremonie care a marcat finalizarea mult-asteptata a unei linii de metrou din Londra numita in onoarea ei, scrie Reuters.

- Locuința in valoare de 1,3 milioane de lire sterline din sudul Londrei, deținuta de prim-ministrul Boris Johnson, a fost lovita de o mașina la primele ore ale dimineții. Iata ce pagube s-au produs și cum s-a intamplat totul!

- Rusia interzice intrarea pe teritoriul sau pentru 287 de parlamentari britanici, despre care spune ca au participat cel mai activ la stabilirea sancțiunilor contra sa din cauza invaziei in Ucraina. Masura anunțata miercuri, care vizeaza 287 de membri ai camerei inferioare a parlamentului britanic, a…

- Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au revenit in Marea Britanie și au vizitat-o pe regina Elisabeta a II-a . Ducele și ducesa de Sussex s-au oprit la Windsor in drumul lor spre Haga, in Olanda, unde vor inaugura Jocurile Invictus pentru veterani. Informația a fost confirmata de un purtator de…

- Regina Elisabeta a II-a a povestit despre experiența de a trece prin boala Covid-19 intr-o videoconferinta ce a avut loc cu ocazia inaugurarii unei unitati de ingrijire care ii poarta numele la Royal London Hospital din capitala Marii Britanii. Regina a dezvaluit ca a fost „foarte obosita și epuizata”…

- Regatul Unit urmeaza sa anunte marti ”o prima serie” de sanctiuni economice care vor ”lovi Rusia foarte puternic”, dupa ce a recunoscut independenta regiunilor separatiste proruse din estul Ucrainei, iar altele vor urma ”in cazul unei invazii”, a anuntat Boris Johnson, relateaza AFP. In urma unei reuniuni…