Regina Elisabeta s-a mutat definitiv de la Buckingham Regina Elisabeta s-a mutat definitiv de la Buckingham. Suverana Marii Britanii a ales sa rupa tradiția de au mai locui in palatul asociat cu cea mai cunoscuta monarhie și, la aproape 96 de ani, s-a mutat definitiv la Windsor. Obișnuita cu reședința din perioada lockdown-ului, Windsor este situat in Berkshire, aproapierea Londrei și este cel unul dintre cele mai mari castele locuite din lume. Regina Elisabeta a II-a s-a stabilit acolo la izbucnirea epidemiei de coronavirus și s-a acomodat foarte bine dupa aproape 70 de ani de locuit la Palatul Buckingham, reședința oficiala a familie regale din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

