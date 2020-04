Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va saluta raspunsul britanicilor la provocarea lansata de coronavirus, duminica seara, intr-un mesaj special, un gest extrem de rar din partea suveranei, scrie AFP, citeaza agerpres.ro.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va saluta raspunsul britanicilor la provocarea lansata de coronavirus, duminica seara, intr-un mesaj special, un gest extrem de rar din partea suveranei, scrie AFP. "Sper ca, in anii care vor veni, toata lumea va fi mandra de modul in care am rezolvat aceasta…

- Marea Britanie a raportat joi un numar record de 569 de decese legate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, bilantul total ajungand astfel la 2.921, transmit Reuters si dpa, potrivit Agerpres.

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda lucratorilor, cetateni romani, care se afla la acest moment in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in cazul in care intampina probleme legate de contractele de munca, sa aiba in vedere o serie de demersuri, in

- Mai mult de 158.000 de persoane s-au inscris pana acum ca voluntari pentru a ajuta Serviciul National de Sanatate (NHS) al Marii Britanii sa lupte impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat postul ITV, preluat miercuri de Reuters, scrie Agerpres. Raspunsul a venit la doar cateva…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a parasit Palatul Buckingham si s-a mutat la Castelul Windsor in contextul extinderii tot mai rapide a noului coronavirus, le-a cerut joi britanicilor sa faca eforturi "de o importanta vitala" in aceasta perioada de "mare incertitudine si ingrijorare",…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii le-a cerut ducilor de Sussex sa fie alaturi de familia regala la un eveniment regal. Meghan Markle, in varsta de 38 de ani, si prințul Harry, de 35 de ani, ar urma sa fie prezenti la evenimentul din 9 martie de la Westminster Abbey, prilejuit de celebrarea anuala...…

- Dupa mai mult de trei ani de dezbateri intense, Parlamentul britanic a adoptat adoptat definitiv miercuri acordul privind Brexit-ul, deschizand astfel calea pentru iesirea istorica a Regatului Unit din Uniunea Europeana la sfarsitul lunii ianuarie, relateaza AFP, citata de Agerpres.Acordul, care regleaza…