- Soferul unei dube, suspectat ca a comis o infractiune in domeniul ordinii publice, a fost retinut la Palatul Buckingham, a anuntat Politia din Londra, relateaza The Associated Press conform News.ro . Drumurile au fost inchise, cordoane de sigurnta au fost instituite la palat luni, iar vehiculul suspect…

- Regina Elisabeta a II-a a Angliei va da startul maratonului international de la Londra, ce va avea loc pe 22 aprilie, apasand pe un buton ce va fi instalat in castelul Windsor, o premiera pentru suverana britanica, a anuntat, vineri, organizatorul competitiei, scrie agerpres.ro.

- "Imi declar consimtamantul la un contract de casatorie intre preaiubitul meu nepot Printul Henry Charles Albert David de Wales si Rachel Meghan Markle" a scris regina miercuri intr-o scrisoare adresata Consiliului privat, organismul responsabil pentru consilierea sa. Potrivit legii britanice,…

- Regina in varsta de 91 de ani, imbracata intr-un costum albastru deschis, a stat alaturi de Anna Wintour, redactorul sef al revistei americane de moda Vogue, in timp ce modelele au prezentat o serie de creatii indraznete si viu colorate in finalul Saptamanii Modei de la Londra.Suverana…

- Regina Elisabeta a II-a marcheaza 66 de ani de la accederea pe tronul Marii Britanii, intr-o ceremonie privata desfasurata pe domeniul sau de la Sandringham, relateaza marti Press Association. Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie…

- Printesa Eugenie a Marii Britanii, nepoata reginei Elizabeth a II-a, s-a logodit cu Jack Brooksbank, un fost barman devenit proprietarul unui club din Londra, cei doi urmand sa se casatoreasca in toamna acestuia an, informeaza Daily Mail, potrivit Mediafax.ro.

