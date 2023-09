Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 24 septembrie, a avut loc cea de-a V-a etapa din Seria a IX-a a Ligii a III-a in care CS Unirea Ungheni 2018 a jucat in deplasare impotriva echipei Industria Galda. Meciul s-a terminat cu victoria mureșenilor care au inscris trei goluri in poarta gazdelor și au primit unul. „Victor Astafei…

- ACS Tg.Mureș MSE 1898 și Avantul Reghin au terminat, vineri, la egalitate, scor 2-2, intr-o partida din cea de-a 5-a etapa a Ligii a 3-a de fotbal. Pentru targumureșeni au marcat Barabas Marius și Lukacs Raymond, din lovitura de la 11 metri, iar golurile echipei din Reghin au fost inscrise de Adrian…

- Formația mureșeana s-a impus, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-0, in fața echipei Academica Viitorul Cluj, intr-un meci din cea de-a treia etapa a Ligii a III-a de fotbal, seria a 9-a. In urma acestei victorii, a treia consecutiva din acest debut de stagiune, Ungheniul a acumulat 9 puncte și ocupa…

- Unirea Ungheni a debutat cu dreptul in noua ediție a Ligii a III-a de fotbal, dupa ce s-a impus, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, in fața echipei ACS Tg.Mureș 1898, intr-un meci din prima etapa a Seriei a 9-a. Targumureșenii au condus cu 1-0 din minutul 3, prin golul marcat de Gliga, […]…

- ACS Tg.Mureș 1898 și Unirea Ungheni sunt adversare, vineri, 25 august, intr-un meci din prima etapa a noului sezon al Ligii a 3-a de fotbal, seria a 9-a. Partida se disputa pe terenul de la Academia de Sport, de la langa Complexul Weekend, incepand cu ora 18.00. Cele doua formații s-au intalnit, recent,…

- Vineri, 25 august, de la ora 18.00, stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare va gazdui partida dintre CS Minaur și CSM Sighetu Marmației, joc din cadrul primei etape a campionatului Ligii 3, seria 10. Baimarenii vin cu un nou antrenor și cu o echipa aproape complet schimbata fața de sezonul trecut.…

- Un nou jucator experimentat, Istvan Fulop, a semnat, recent, un contract cu formația CS Unirea Ungheni 2018, care activeaza in Liga a III-a de fotbal din Romania. "Targumureșeanul nascut in 1990, are o inalțime de 1,82 metri, a mai evoluat in cariera sa fotbalistica la echipe precum Avantul Reghin,…

- Avantul Reghin (foto) si ACS (MSE) Targu-Mures se vor intalni, miercurea viitoare, intr-un meci contand pentru turul I al Cupei Romaniei la fotbal, sezonul 2023-2024, a informat Federatia Romana de profil, in aceasta dimineata. Urmand un obicei recent, din ultimii 2-3 ani, Cupa Romaniei nu se mai joaca…