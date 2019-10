Stiri pe aceeasi tema

- The frigate "Regele Ferdinand" arrived at the Egyptian port of Alexandria for a two-day call on October 28 and 29, which makes it the first Romanian military ship to moor in this port, the Romanian Navy General Staff (SMFN) said in a release on Tuesday.The delegation led by the ship's commander…

- Potrivit sursei citate, Gruparea Navala Permanenta a NATO de Lupta Impotriva Minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime Counter Measures Group 2) la care participa Romania cu DM25 - Lt. Lupu Dinescu alaturi de Bulgaria Spania si Italia, va lua parte, in perioada 21 octombrie-6 noiembrie, alaturi de…

- Fregata „Regele Ferdinand" a plecat vineri, din portul militar Constanța in Marea Mediterana, pentru a participa la Operația NATO „Sea Guardian 19". In premiera, romanii din Egipt, Israel și Cipru au fost invitați viziteze fregata.Potrivit unui comunicat transmis de MApN, ...

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, in parteneriat cu Asociatia Aeronautica Romana, va invita sambata, 21 septembrie 2019, incepand cu orele 11.00, la cea de-a zecea editie a singurului festival din Romania care combina acrobatiile aeriene cu cele nautice – „AeroNautic Show…

- Unitatea Militara nr. 02129, Mangalia, din Ministerul Apararii Nationale, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual de medic la Asigurare Medicala la Structura de Sprijin Decizional din Divizionul 129 Nave Speciale si de Sprijin Logistic din Statul Major al Fortelor…

- Unitati navale, aeronave si detasamente de militari din SUA, Ucraina si Italia si-au anuntat participarea la ceremoniile si defilarea organizate, joi, la Constanta, pe esplanada Comandamentului Flotei si in rada portuara, cu prilejul celebrarii Zilei Marinei Romane, a informat Statul Major al Fortelor…

- Exercitiu naval de Ziua Marinei Foto: Facebook.com/mapn.ro/. La Constanta are loc luni antrenamentul general pentru exercitiul naval de Ziua Marinei. Va fi cel mai mare astfel de exercitiu organizat vreodata în tara noastra, dupa cum sustin organizatorii. Are detalii corespondentul…

- Cea de-a 117-a editie a Festivalului Marii, organizata de Statul Major al Fortelor Navale, cu prilejul aniversarii Zilei Marinei Romane, are loc in perioada 7-15 august, in sase orase din tara. Toate activitatile sunt dedicate navei-scoala „Mircea”, cu prilejul implinirii a 80 de ani de la intrarea…