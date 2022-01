Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe Curți de Apel din țara au anulat hota Curtea de Apel Bacau a anulat integral toate hotararile privitoare la starea de alerta, pana la nivelul lunii octombrie 2021! Ultimele 3, in ordine cronologica, fusesera deja anulate de Curtea de Apel București. In acest moment, conform Curților de…

- Romanii care intra in țara scapa de triajul epidemiologic, pentru ca vor completa on line formularele de calatorie. De astazi, 20 decembrie 2021, nu mai trebuie completata declarația epidemiologica pe propria raspundere la intrarea in Romania, document verificat pana acum la punctele de trecere a frontierei.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București au decis, recent, expulzarea unui refugiat din Afganistan care se apucase sa promoveze terorismul pe teriroriul Romaniei. Este al patrulea caz, in ultimul an.

- Bogdan Buzaianu a fost audiat marti de Curtea de Apel București, in calitate de martor, in dosarul Hidroelectrica , in care Elena Udrea este acuzata de DNA ca ar fi primit de la omul de afaceri, prin intermediul lui Radu Budeanu, suma de 5 milioane de dolari, conform Agerpres. Omul de afaceri Bogdan…

- Conform apropiaților, acesta s-a infectat recent cu virusul Sars-CoV-2 și s-ar fi tratat, inițial, acasa. Apoi, starea sa degradandu-se, a fost internat la Spitalul Județean de Urgența din Baia Mare. Din pacate, starea de sanatate a acestuia a continuat sa se inrautațeasca și in spital și a murit.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 8 noiembrie, Hotararea numarul 101 privind prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Hotararea poate fi citita AICI! Anexa cu lista restricțiilor propuse, AICI! Printre altele, starea de…

- Fosta soție a lui Ilie Nastase, Brigitte a pierdut definitiv procesul cu celebrul designer Philipp Plein. Hotararea este definitiva. Faimosul modist de lux ce se bucura de o popularitate internaționala, a chemat-o in nume personal, in instanța, pe romanca. In vara, Brigitte și Florin Pastrama au fost…

- Intamplarea a facut sa ma aflu in Polonia in timpul Legii Martiale instituita de generalul Jaruzelski. Populatia il privea in general cu mare respect apreciind ca datorita lui Polonia nu a fost invadata de trupele sovietice, cum se intamplase in Cehoslovacia. Fata de regimul dictatorial din Romania,…