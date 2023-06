Stiri pe aceeasi tema

- Parada Trooping the Colour, sarbatoarea marcand ziua de nastere a monarhului britanic, are loc sambata, 17 iunie, la Londra si este pentru prima data cand aceasta ceremonie este dedicata noului monarh, Regele Charles al III-lea. 70 de aeronave vor survola cu aceasta ocazie celebrul bulevard The Mall…

- Regele Charles al III-lea schimba regulile la Palatului Buckingham, la cateva saptamani de la instalarea sa oficiala pe tronul Marii Britanii.Printre primele obiective ale sale se numara și piscina de la Palat. Charles a oprit termostatul piscinei regale, pentru a reduce consumul de energie la Buckingham.„Cațiva…

- Una dintre cele mai recente fotografii de la incoronarea regelui Charles al III-lea, in care suveranul britanic apare alaturi de fiul sau cel mare, prințul William, și primul sau nepot, prințul George, transmite un mesaj puternic cu privire la urmatoarele generații ale monarhiei, relateaza BBC.Prințul…

- Charles al III-lea, 74 de ani, a fost incoronat rege, sambata, 6 mai, in cadrul unei fastuoase ceremonii care a a avut loc la catedrala Westminster Abbey din Londra.Regele Charles al III-lea si regina consoarta Camilla au sosit cu limuzina la Palatul Buckingham, unde se s-au pregatit pentru ceremonia…

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla au sosit sambata cu limuzina la Palatul Buckingham, unde se vor pregati inainte de inceperea ceremoniei de incoronare, care va avea loc in cursul zilei la Abatia Westminster, transmite EFE,…

- La pensiunea Prince of Wales, un trio de cladiri rustice langa un sat vechi de 350 de ani din Valea Zalan, in Transilvania, nu exista nici macar o recepție sau un hol. Inregistrarile se fac in sala de mese, unde o femeie, care este bucatareasa, inmaneaza o cheie veche. Aceasta va deschide ușa uneia…

- Palatul Buckingham a anunțat ca Prințul Harry va participa la ceremonia de incoronare a tatalui sau, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care va avea loc pe data de 6 mai, in Londra, insa despre Meghan Markle se știe ca nu va fi prezenta. Iata care este motivul pentru care partenera Ducelui…

- Palatul Buckingham a anunțat ca Prințul Harry va participa la ceremonia de incoronare a tatalui sau, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care va avea loc pe data de 6 mai, in Londra. Ziua incoronarii este motiv dublu de sarbatoare și asta pentru ca fiul lui Meghan Markle și al Prințului Harry,…