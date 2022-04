Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie le-a sanctionat vineri pe Katerina Tihonova si Maria Vorontova, fiicele presedintelui rus Vladimir Putin, si pe fiica ministrului de externe Serghei Lavrov, declarand ca vrea sa atace „stilul de viata luxos al cercului apropiat Kremlinului”, relateaza AFP, potrivit News.ro Londra urmeaza…

- Uniunea Europeana are mai mult de suferit decat Rusia, din cauza sanctiunilor impuse Moscovei, susține ministrul german al finantelor, Christian Lindner, care afirma ca Germania nu se poate lipsi ”pe termen scurt” de livrarile de gaze rusesti, relateaza AFP. ”Trebuie sa avem in vedere sanctiuni dure,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci „o confruntare mai indelungata”, motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza agentia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 17 martie, ca „marile companii rusești nu mai au de ce sa se teama și ca se pot acum instala „linistite” în peninsula ucraineana anexata Crimeea, scrie Tass cu referire la Zdg.md. „Acum sunt toate condițiile…

- Discursul președintelui american Joe Biden despre situația din Ucraina și poziția SUA și a aliaților are loc in aceasta seara la ora 22.30, ora locala 15.30, potrivit anunțului facut de Casa Alba.Joe Biden „va reitera ca Statele Unite raman deschise pentru calea diplomatica la nivel inalt, in stransa…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat luni în capitala Ucrainei ca admiterea acestei tari în NATO nu se afla pe agenda organizatiei, în pofida a ceea ce sugereaza Rusia în cererile ei privind garantiile de securitate, însa presedintele ucrainean, Volodimir Zelenskiy,…

- Germania exclude sa livreze arme Ucrainei in actualul context de criza cu Rusia, considerand ca aceasta nu ar face decat sa agraveze tensiunile, a indicat ministrul apararii, Christine Lambrecht, transmit sambata AFP si Reuters. 'Livrarile de arme nu ar contribui acum' la dezamorsarea crizei, o pozitie…

- Uniunea Europeana a prelungit joi sanctiunile economice impotriva Rusiei cu inca sase luni pentru ca nu si-a respectat angajamentele fata de acordul de pace din Ucraina. Masurile vizeaza sectoarele financiare, energetice si de aparare ale Rusiei, precum si bunurile care pot fi utilizate atat…