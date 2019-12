Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a promis sa reduca nivelul imigratiei daca Partidul Conservator va castiga alegerile din 12 decembrie, dar a subliniat ca in general nu se opune ideii ca in Regatul Unit sa soseasca si sa lucreze straini, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Britanicii se prezinta…

- Britanicii au obținut ce și-au dorit. Ce s-a intamplat in Marea Britanie, dupa votul pentru ieșirea din UE Migratia neta in Marea Britanie a scazut la cel mai redus nivel din proape sase ani in anul incheiat in iunie, ca urmare a declinului numarului de sosiri ale unor cetateni din UE pentru munca,…

- Partidul Laburist (Labour), principala formatiune din opozitia britanica, a promis vineri Internet de mare viteza gratuit tuturor, in cazul in care obtine o victorie in alegerile de la 12 decembrie - cea mai spectaculoasa promisiune intr-o campanie marcata in toate taberele de anunturi oneroase,…

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot, in timp ce Partidul Laburist urca pana la 30%, dupa primele zile de campanie pentru alegerile anticipate din Regatul Unit, potrivit unui sondaj de opinie recent, realizat…

- "Ma intristeaza faptul ca am ajuns in aceasta situatie dupa 45 de ani in care am fost membru al Partidului Conservator si 22 de ani de serviciu ca deputat", a marturisit Hammond intr-o scrisoare deschisa adresata alegatorilor sai din circumscriptia Runnymede and Weybridge, din sudul Angliei.…

- Premierul Boris Johnson, al carui partid a pierdut majoritatea in parlament, doreste convocarea alegerilor anticipate, desi Camera Comunelor i-a respins prin vot aceasta solicitare si i-a impus o lege care-i cere sa solicite Uniunii Europene o noua amanare a Brexit-ului pana la 31 ianuarie 2020,…

- Regina Elisabeta a II-a a aprobat legea ce prevede blocarea Brexitului fara acord. Boris Johnson spune ca nu va cere o noua amanare Regina Elisabeta a II-a a promulgat luni legea care-l impiedica pe premierul conservator Boris Johnson sa retraga Regatul Unit din UE fara un acord pe 31 octombrie, transmite…