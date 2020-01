Regatul Unit înăspreşte pedepsele pentru autorii de acte teroriste Guvernul britanic a anuntat marti inasprirea pedepselor pentru autorii de acte teroriste si interzicerea eliberarii lor anticipate, o decizie promisa dupa atacul cu cutitul de pe London Bridge din luna noiembrie, relateaza AFP si Reuters. Acest proiect de lege pentru combaterea terorismului urmeaza sa fie inaintat parlamentului, in care conservatorii dispun de o foarte larga majoritate. "Noul proiect de lege ii va obliga pe teroristii cei mai periculosi sa ispaseasca intreaga pedeapsa si se va sigura ca cei care sunt condamnati pentru infractiuni grave petrec obligatoriu cel putin 14 ani in inchisoare",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

