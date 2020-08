Guvernul britanic a facut ''greseli critice'' in privinta masurilor de la granite la inceputul pandemiei de coronavirus, se arata intr-un raport publicat miercuri de comisia pentru afaceri interne a Camerei Comunelor, citat de dpa si BBC.



Guvernul nu a recunoscut suficient de rapid "riscul sporit de a importa boala din alte tari europene", in special din Spania, afirma legislatorii britanici, care critica de asemenea faptul ca guvernul nu a introdus in martie izolarea obligatorie pentru cei veniti din anumite tari, intr-un moment in care alte tari aplicau deja masuri…