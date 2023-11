Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea folosi mine marine pentru a viza transportul maritim civil in Marea Neagra, inclusiv prin amplasarea lor in apropierea porturilor ucrainene, a declarat miercuri guvernul britanic, citand serviciile de informații, potrivit Reuters. Rusia a renunțat in iulie la un acord care permitea Ucrainei…

- O ancheta in curs de desfașurare impotriva oligarhului rus Mihail Fridman, care face obiectul unor sancțiuni din partea UE și a Regatului Unit, a trebuit sa fie abandonata, a confirmat vineri, 15 septembrie, pentru AFP, Agenția Naționala pentru Criminalitate din Regatul Unit (NCA), transmite Le Figaro…

- Cuba a descoperit o rețea de trafic de ființe umane care și-a constrans cetațenii sa lupte pentru Rusia in razboiul din Ucraina, a anunțat Ministerul sau de Externe, adaugand ca autoritațile cubaneze lucreaza pentru „neutralizarea și dezmembrarea” rețelei, relateaza Reuters.

- In cea mai recenta actualizare a informatiilor despre razboiul din Ucraina, Ministerul britanic al Apararii constata ca exista tot mai multe rapoarte despre rachete SA-5 Gammon care lovesc Rusia, in timp ce dronele ataca deja in mod regulat Moscova, informeaza News.ro.Atacurile care lovesc adanc…

- Potrivit Moscovei, nava turceasca Sukru Okan, sub pavilionul Insulelor Palau, a fost inspectata in timp ce naviga in Marea Neagra cu destinația portul Ismail, bombardat la inceputul acestei luni.Inspecția ar fi avut loc in urma unor tiruri de avertisment lansate de pe nava de patrulare „Vasili Bikov”.Ministerul…

- Armata din Ucraina anunța ca a recucerit trei kilometri patrati in apropiere de Bahmut, in estul țarii, unul dintre principalele puncte ale contraofensivei ucrainene si denunta tiruri rusesti de somatie a unui cargou la Marea neagra, relateaza AFP. „In sectorul Bahmut, 3 km2 au fost eliberati saptamana…