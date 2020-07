Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ar accepta un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul ar prezenta scuze pentru retragerea unilaterala din acordul nuclear semnat in 2015, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat preluat de Reuters. Presedintele american Donald Trump a…

- CHIȘINAU, 18 iun – Sputnik. Ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, a declarat anterior la postul britanic Sky News ca Rusia și China „incearca sa exploateze” provocarile create de pandemia de coronavirus. © REUTERS / Rodi SaidAmericanii au descoperit „amprenta rusa” in terorismul mondial…

- Statele Unite au ridicat avioane de lupta pentru a escorta patru bombardiere strategice nucleare Tupolev Tu-95MS ce efectuau un zbor planificat pe lânga granițele SUA, a transmis ministerul apararii de la Moscova, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Avioanele ruseși au efectuat…

- Pandemia de coronavirus a ucis 96 de oameni in ultimele 24 de ore in Rusia, a anuntat miercuri celula rusa de criza, relateaza Reuters, citata de news.ro . Potrivit ultimelor date, bilantul oficial al epidemiei a crescut astfel la 2.212 de morti si 242.271 de contaminari de la inceputul epidemiei in…

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce 6 pacienți au murit in incendii care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza agenția Reuters, preluata de Mediafax.

- Cazurile de coronavirus au explodat in Rusia. Țara a anuntat luni un nou varf al contaminarilor cu noul coronavirus, 11.656 de cazuri, pe care autoritatile il atribuie unui program masiv de testare, relateaza Reuters, citata de news.ro . Prin noul bilanț, Rusia, care a inregistrat oficial 221.344 de…

