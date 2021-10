Stiri pe aceeasi tema

- \"\"Incepand din iulie a fost observata o crestere a transmiterii subvariantei AY.4.2\"\", susțin reprezentanții OMS in buletinul informativ saptamanal referitor la pandemie, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Subvarianta este caracterizata prin trei mutatii suplimentare, dintre care doua la nivelul…

- Bulgaria a raportat marti aproape 5.000 (4.979) de cazuri noi de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat bilant zilnic consemnat dupa data de 24 martie, arata cifrele Ministerului Sanatatii, informeaza Reuters.

- Toate regiunile au inregistrat o reducere a numarului de cazuri, desi in Europa, unde cazurile au depasit cifra de un milion saptamanal, scaderea a fost de doar 1%, in timp ce in restul continentelor s-a inregistrat o scadere cu 15% a contagerilor de COVID-19.O reducere cu 10% s-a inregistrat saptamana…

- Cazurile de COVID-19 la nivel global în perioada 20 - 26 septembrie s-au cifrat la 3,3 milioane, reprezentând o scadere cu 10 % fata de saptamâna precedenta, potrivit raportului epidemiologic publicat periodic de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza miercuri EFE, preluata…

- Scandalul cazurilor COVID nealocate pe județe. Bucureștiul a raportat cel mai mare numar de infectari de la inceputul pandemiei 2559 de cazuri noi de COVID au fost raportate luni in București din 5.655 la nivel național, potrivit informațiilor oficiale transmise de autoritați. Comparativ, cu o zi in…

- Marea Britanie a raportat luni 26.476 de cazuri noi de COVID-19, care reprezinta cel mai mic numar de infectari inregistrate dupa data de 10 august, transmite Reuters. Numarul cazurilor raportate intre 24 august si 30 august este cu 1,8% mai mare in comparatie cu numarul cazurilor raportate…

- In intervalul 26 iulie-2 august 2021, in Romania s-au inregistrat 1.102 cazuri noi de infectie cu noul coronavirus, in crestere fata de saptamana anterioara (744). Cele mai multe cazuri in 24 de ore de la debutul pandemiei in Romania s-au inregistrat la 18 noiembrie 2020, respectiv 10.269. Recordul…

- Peste 60 de milioane de infectari cu noul coronavirus au fost inregistrate in Europa de la inceputul pandemiei, reprezentand aproximativ 30% din totalul cazurilor raportate la nivel mondial, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), scrie Digi.24.