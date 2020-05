Refugiu pe timp de pandemie, dupa modelul IKEA: Cum iti poti construi singur o casuta pe roti

Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul IMM Invest se va redeschide, cel mai probabil, marți, susține ministrul de Finanțe. Site-ul IMM Invest va funcționa la inceputul saptamanii viitoare, cel mai probabil marți sau cel tarziu miercuri, a declarat duminica seara la Digi24 ministrul de finanțe, Florin Cițu. El a spus ca luni va anunța…

- „In timp ce europenii s-ar putea simți in prezent copleșiți de știri, jurnalismul in sine a fost lovit de o dubla lovitura de focarul de coronavirus . Jurnaliștii inșiși sunt constranși in mișcarile lor, cu acces limitat la evenimente, oficiali, politicieni și informații. Intre timp, presa pierde rapid…

- In anul in care omenirea a fost afectata grav, incepand cu incendiile din Australia, inundațiile din Asia, conflictul din Orientul Mijlociu și acum, pandemia de coronavirus, pare ca unii oameni nu ințeleg ca in esența, noi suntem responsabili pentru tot raul. Violența fața de animale? Romania are multe…

- Totul a pornit de la o idee simpla. Ideea de a ajuta. Concret, ce poate fi facut in contextul actual pentru veni in sprijinul cadrelor medicale, ambulantierilor, farmacistilor, jandarmilor sau politistilor care se afla in prima linie de actiune implicat in combatarea acestui virus SARS-CoV-2.…

- Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala (NASA) va transforma dioxidul de carbon in oxigen folosind un instrument atasat unuia dintre roverurile sale. NASA spune ca va atasa o cutie aurie care va transforma dioxidul de carbon in oxigen, noteaza The Science Times! "Cand vom…

- In urma anuntului din 6 aprilie 2020 al presedintelui Romaniei, prin care a decretat prelungirea starii de urgenta din cauza pandemiei de Coronavirus cu inca o luna, jmEvents, organizator de evenimente muzicale internationale, vine cu urmatoarele precizari: Festivalului International EUROPAfest,…

- O campanie pornita in spațiul virtual vine in ajutorul copiilor și ii indeamna sa ramana uniți, sub simbolul curcubeului. Campania a luat naștere in Italia, dar a cuprins, cu rapiditate, și alte țari. Printre ele, și Romania. Copii din Craiova și județ deseneaza, pe hartii albe, un curcubeu in dreptul…

- Societatea romaneasca nu considera ca fiind bun public un buget situat la echilibru sau aproape de echilibru, cu deficite mici, iar acest lucru se vede foarte bine in cele noua iluzii inregistrate, legate de buget si acest dezechilibru, a afirmat joi economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR),…