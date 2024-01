Refugiu ONU lovit de armata israeliană Loviturile impotriva unui refugiu al ONU din Khan Younis, in sudul Fasiei Gaza, destinat persoanelor care si-au parasit locuintele, constituie o „incalcare flagranta a regulilor fundamentale ale razboiului”, a declarat miercuri un responsabil al Natiunilor Unite, citat de AFP. Un centru de formare devenit adapost „este marcat in mod clar ca structura a ONU, iar coordonatele sale au fost comunicate autoritatile israeliene”, sustine pe X (ex-Twitter) Philippe Lazzarini, seful agentiei Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA), estimand ca bilantul de noua morti anuntat de un alt responsabil… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

