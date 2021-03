Reformele Guvernului bat pasul pe loc

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul vizitatorilor straini in Japonia a scazut anul trecut cu 87,1%, cel mai semnificativ declin din 1964, cand au devenit disponibile date comparabile, a anuntat miercuri agentia nipona de turism, transmit Reuters si Kyodo, informeaza AGERPRES . Restrictiile si masurile luate pentru a limita raspandirea…

- Salvamontistii au intervenit, la nivel national, in perioada 19 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021, corespunzatoare vacantei scolare de iarna si sarbatorilor de sfarsit de an, in peste 900 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, interventii in care au fost salvate 938 de persoane,…

- Portugalia va intra incepand de vineri in carantina la nivel national, pentru a doua oara de la inceputul pandemiei de coronavirus. Scopul este stoparea raspandirii virusului SARS-CoV-2, in contextul in care s-au inregistrat noii recorduri de infectari, scrie digi24.ro.

- Pana astazi, 11 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 673.271 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 600.710 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.987 cazuri noi de…

- Piata auto din Germania a coborat anul trecut la cel mai scazut nivel de dupa reunificare, arata datele publicate vineri, in conditiile in care atat productia cat si vanzarile de automobile au scazut dramatic din cauza pandemiei, informeaza AFP. Un numar total de 2,92 milioane de autoturisme…

- Dolarul scade la cel mai redus nivel din ultimii trei ani. Ce inseamna pentru cea mai mare economie a lumii un Senat controlat de Democrați Dolarul a scazut miercuri la cel mai redus nivel din aproape trei ani, pietele pregatindu-se pentru o victorie a democratilor in alegerile din Georgia pentru Senatul…

- Incendiile forestiere au atins cel mai inalt nivel din ultimii zece ani in Brazilia, aproape jumatate dintre acestea fiind consemnate in Padurea Amazoniana, o crestere anuala record de 12,7%, potrivit statisticilor publicate duminica de Institutul National de Cercetari Spatiale (INPE), citat de AFP.…

- V. Stoica Perioada Sarbatorilor de Iarna este momentul propice pentru inițierea sau completarea petițiilor pentru interzicerea comercializarii și folosirii petardelor. Zeci de mii de persoane au semnat petiția pentru interzicerea comercializarii și folosirii petardelor lansata pe https://www.petitieonline.com/interzicerea_pcomercializarii_si_folosirii_petardelor_pe_intreg_teritoriul_romaniei,…