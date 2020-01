Stiri pe aceeasi tema

- Coform unui proiect de reformare a MAI, Politia inghite Jandarmeria la oras, iar la sate e pe dos Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, pregateste o reformare de proportii a institutiei pe care o conduce. Procesul, caracterizat intr-un draft ca fiind „examenul de capacitate al Romanei”, va merge,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, pregateste o reformare de proportii a institutiei pe care o conduce. Procesul, caracterizat intr-un draft ca fiind „examenul de capacitate al Romanei”, va merge, conform documentului consultat de „Adevarul”, pe doua linii principale.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a povestit, in direct la Romania TV, despre momentul in care a aflat despre moartea Cristinei Țopescu.„Am fost anunțat de chestorul Vasilescu despre faptul ca o vecina a anunțat la 112 suspiciunea ei cu privire la vecina Cristina, nu o mai vazuse…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, sustine ca sunt multe lucruri neclare cu privire la Revolutia Romana din Decembrie 1989, fiind "de datoria magistratilor sa faca lumina" in privinta acelor evenimente.Citește și: Guvernul provoaca CUTREMUR in randul bugetarilor: 9 masuri care vor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, se ține de cuvant. L-a pus pe liber pe unul dintre greii din Ministerul de Interne, instalat in funcție in Guvernul Dancila.Marcel Vela a decis sa-l „execute” pe greul care primea și salariu, dar și o pensie de 13.000 de lei. Citește AICI cine e greul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat joi ca a cerut Politiei Rutiere actiuni de fluidizare a traficului din Bucuresti, in parteneriat cu toate autoritatile care au competenta in domeniu, astfel incat cetatenii sa circule in siguranta si sa petreaca mai putin timp in trafic.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, din Guvernul Orban I, are un sfatuitor care a stat in spatele mai multor ministri, avand o experienta de necontestat. Este vorba de dobrogeanul general Gelaledin Nezir, un om al carui nume il asociem cu multe evenimente marcante din istoria recenta a Romaniei.Generalul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat joi, intr-o videoconferinta cu prefectii si sefii structurilor teritoriale ale MAI, ca acest minister va fi depolitizat. Vela le-a transmis tuturor angajatilor din aceste structuri sa se considere dezlegati de orice promisiune sau orice obligatie…