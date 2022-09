Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat vineri ca teritoriile controlate in prezent de forțele ruse și care organizeaza așa-numitele referendumuri privind aderarea la Rusia pot deveni parte a Federației Ruse „destul de curand”, relateaza CNN . De asemenea, el a confirmat ca, daca…

- Procedura de incorporare a teritoriilor ucrainene Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie in componenta Rusiei, in cazul unui sprijin popular la referendumurile respective, va fi efectuata „rapid”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a avertizat ca in cazul in care…

- Referendumurile se vor desfașura pana la 27 septembrie, in regiunile separatiste pro-ruse Donețk și Lugansk și in zonele ucrainene sub ocupație militara rusa Herson și Zaporojie, in plina ofensiva militara a Moscovei impotriva statului independent Ucraina. Agenția de presa rusa TASS, citata de ”Le Figaro”,…

- „Kremlinul a decis sa anexeze imediat teritoriile ucrainene”, arata jurnalistii publicatiei independente Meduza. Cu toate ca inițial amanase pe termen nedefinit organizarea acestor referendumuri de aderare, dupa ofensiva ucraineana, au fost deja stabilite alegeri pentru perioada 23-27 septembrie. Autoritatile…

- Vineri, 23 septembrie, sunt programate sa inceapa referendumurile de anexare a patru zone din Ucraina. Locuitorii din Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie sunt asteptati la urne pentru a vota alipirea cu Rusia.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca obiectivele geografice ale „operațiunii militare speciale” a Moscovei in Ucraina nu se mai limiteaza la regiunea estica Donbas, ci includ o serie de alte teritorii, a relatat agenția de presa de stat rusa RIA Novosti, preluata de Reuters.…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al președintelui american Joe Biden pe probleme strategice, a acuzat Federația Rusa ca „lucreaza la anexarea teritoriilor ucrainene” intrate sub controlul sau in ultimele luni, folosind acelasi mod de operare ca si pentru Crimeea in 2014, informeaza AFP, citat de Agerpres…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obtinerea cetateniei ruse pentru toti ucrainenii. Rusia extinde astfel o masura aplicabila recent doar in teritoriile ocupate din Ucraina – Donetk si Lugansk, dar si Herson si Zaporojie. Ucrainenii…