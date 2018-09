Referendumul pentru familie va fi organizat pe 7 octombrie Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie este inscrisa pentru dezbatere si vot pe ordinea de zi de marti a plenului Senatului. Comisia juridica si Comisia pentru constitutionalitate din cadrul Senatului au adoptat, in urma cu o saptamana, cu 12 voturi „pentru” si 5 abtineri, un raport favorabil pentru aceasta propunere legislativa. Senatorul PNL Catalin Fenechiu a anuntat in comisie ca liberalii se abtin de la vot, apreciind ca procedura este viciata si ca aceasta ar trebui reluata, astfel… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antonescu afirma ca nu a participat la intalnirile de la care Victor Ponta publica acum fotografii cu Liviu Dragnea, alaturi de sefi de institutii, dar apreciaza ca astfel de fotografii "nu dovedesc nimic". "Nu am participat la astfel de intalniri private nu faceam parte din grupul respectiv.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni, ca functiile de directori ai penitenciarelor sunt ocupate interimar pentru ca se asteapta schimbarea legii, astfel incat mandatul unui director din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) sa fie limitat, ci nu pe perioada nedeterminata, el…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a publicat astazi motivele pentru care legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii a fost declarata neconstitutionala in intregul sau. Potrivit unui anunt facut saptamana trecuta de consilierul de stat Darius Valcov, in urmatoarele doua saptamani…

- "Ministrul Justitiei comite "un abuz in serviciu", simbolic vorbind, prin anularea faptei de abuz in serviciu pentru care a fost condamnat Liviu Dragnea. Noua definitie pe care aceasta sluga a infractorilor o propune comisiei parlamentare prejudiciaza interesele tuturor romanilor cinstiti. Tudorel…

- In același timp, Calin Popescu Tariceanu a participat la reuniunea unei alte mari familii politice europene – ALDE – fiind alaturi de liderul Guy Verhofstadt și de alți grei liberali ai politicii europene. Nu mai departe de luna februarie, o voce importanta a PES Ana Gomes s-a aratat ingrijorata…

- PNL așteapta poziționarea UDMR la moțiunea din 27 iunie impotriva Guvernului Dancila. Astfel, liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, 24 iunie, la Suceava, ca a purtat discutii cu UDMR si asteapta o decizie a Uniunii in legatura cu votul la motiunea de cenzura. “UDMR a fost avertizat si de…

- Mesajele protestatarilor din Parlament: "Ceausescu n-a murit, este Dragnea travestit", "Cuib de hoti si de mafioti" "Astazi protestam si dumneavoastra veti lua distanta si ne veti respecta acest drept constitutional", a declarat unul dintre protestatari. Protestul are loc in timp ce in plenul Parlamentului…