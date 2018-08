Stiri pe aceeasi tema

- Printre masurile propuse se numara reducerea salariilor pentru membrii parlamentului, pedepse mai aspre pentru cei condamnati pentru coruptie si obligarea parlamentarilor sa plateasca pentru absentarea de la vot. Participantii la referendum trebuie sa raspunda prin 'da' sau 'nu' pentru fiecare masura…

- Cel mai des implicati in acte de coruptie in administratia publica locala sunt factorii de decizie, persoanele care isi pun semnatura pe documente oficiale. Aceasta in contextul in care autoritatile publice locale sunt cea mai corupta institutie, potrivit unui raport al CNA. Declaratia apartine sefului…

- Robert Dan, fost viceprimar al Hunedoarei, a fost condamnat intr-un dosar de fraudare a fondurilor europene Tribunalul Hunedoara a pronuntat sentinta in dosarul in care Robert Dan, viceprimarul Hunedoarei din anii 2008 – 2012, a fost judecat pentru infractiuni de coruptie, legate de fraudarea fondurilor…

- Noul raportul de expertiza contabila dispus de judecatori in dosarul de coruptie in care a fost trimis in judecata fostul presedinte al Consiliului Judetean, Cristian Adomnitei, a fost depus la Tribunal in urma cu cateva zile @ Expertul desemnat de instanta nu a gasit nici un prejudiciu si asta in conditiile…

- Cateva zeci de sibieni continua sa vina la protestele anti-PSD din centrul orasului, in asa-numita Zona Libera de Coruptie (ZLC). Duminica, 24 iunie, oamenii au afisat mesaje precum „Dragnea, Demisia!”.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat, joi, pe fostul deputat Sebastian Ghita, in dosarul in care era acuzat de DNA Ploiesti de coruptie, santaj si conducere fara permis. Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in acest dosar ...

- Magistrații Tribunalului București i-au achitat pe fostul senator PNL de Buzau Doina Tudor și pe fostul vicepresedinte al ASF, Daniel Tudor, in dosarul in care au fost judecați pentru complicitate la luare de mita, respectiv luare de mita, decizia nefiind definitiva, anunța Mediafax. „Achita pe inculpatul…

- Justitia spaniola l-a trimis luni la inchisoare pe fostul trezorier al partidului la putere in Spania Luis Barcenas, condamnat la 33 de ani de inchisoare pentru coruptie intr-un proces care obliga guvernul sa se confrunte cu o motiune de cenzura, relateaza AFP.