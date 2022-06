Referendum la Herson: localnicii vor decide dacă sunt ruşi sau ucraineni! Dupa ce au cucerit Hersonul, rusii planuiesc organizarea unui referendum pentru „autodeterminare” (declararea independenței și alipirea la Rusia) a acestei regiuni. De aemenea, armata rusa a anuntat marti ca a conectat intreaga regiune Herson la canalele de televiziune rusesti, ce vor fi de acum accesibile „gratuit” in aceasta regiune cucerita de Moscova in sudul Ucrainei. […] The post Referendum la Herson: localnicii vor decide daca sunt rusi sau ucraineni! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toți copiii ucraineni care au venit pe lume in regiunea ocupata Herson, sudul Ucrainei, incepand cu 24 februarie, vor deveni automat cetațeni ruși, a declarat joi Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militare-civile impuse de Rusia in regiune, pentru agenția de presa rusa RIA, citata…

- Avocatul poporului pentru drepturile omului, Lyudmyla Denisova, a declarat ca printre cei 1,2 milioane de ucraineni deportați cu forța pe teritoriul Rusiei se numara 210.000 de copii pe care Moscova vrea sa-i faca cetațeni ruși, relateaza Reuters care subliniaza ca nu a putut verifica cifrele oficialului…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa, la sfarsitul lunii februarie, potrivit informatiilor furnizate sambata de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite DPA, preluata de Agerpres. Aceasta cifra include aproximativ 205.000…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa la sfarsitul lunii februarie, potrivit informatiilor furnizate sambata de ministerul apararii de la Moscova, transmite dpa. Aceasta cifra include aproximativ 205.000 copii. Doar de vineri,…

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina, declansat de Moscova la 24 februarie, continua sambata, cu lupte intense in regiunile proruse Donetk si Lugansk, din estul Ucrainei, si cu asedierea de catre trupele ruse a otelariei Azovstal din orasul Mariupol (sud), ultima reduta a combatantilor ucraineni, transmite…

- Rusia a cerut din nou marți ca intreaga armata ucraineana sa „depuna armele” și ca aparatorii ramași la Mariupol sa inceteze „rezistența lor fara sens”.„Nu provocați destinul, nu va forțați norocul, luați singura decizie corecta – incetați operațiunile militare și depuneți armele”, a transmis Ministerul…

- Intr-un interviu acordat postului de televiziune american CNN, Zelenski a declarat ca aproximativ 10.000 de militari ucraineni au fost raniti, precizand ca ''este dificil de spus cati vor supravietui''.Partea rusa sustine ca Ucraina a pierdut intre 19.000 si 20.000 de militari pana acum.Conform estimarilor…

- Rusia va lua masuri in cazul in care o serie de țari, sub presiunea SUA, vor decide sa transfere in Ucraina arme și echipamente de producție rusa sau sovietica. Acest lucru a fost anunțat la Serviciul Federal de Cooperare Tehnic-Militar (FSVTS) al Rusiei.