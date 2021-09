Referendum istoric în San Marino, țară profund catolică, privind legalizarea avortului La 43 de ani dupa Italia vecina, cetatenii micii republici San Marino voteaza duminica, în cadrul unui referendum, pentru legalizarea avortului, un subiect extrem de controversat în acest micro-stat cu o puternica traditie catolica, relateaza AFP.

Mica enclava muntoasa din centrul Italiei este unul dintre ultimele state din Europa - alaturi de Malta, Andorra si Vatican - care interzic complet avortul, chiar si în caz de viol, incest, boala a fatului sau pericol pentru mama.

În total, au fost chemati la vot 35.411 alegatori, dintre care o treime în strainatate.

Sursa articol: hotnews.ro

