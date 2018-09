Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al apararii Jim Mattis a sosit luni in Macedonia, avertizand ca Rusia incearca sa se amestece intr-un referendum organizat pentru schimbarea numelui tarii balcanice si deschiderea negocierilor pentru aderarea la NATO si UE, relateaza Reuters. Parlamentul macedonean a stabilit data…

- Secretarul american al Apararii Jim Mattis a sosit luni la Skopje cu scopul de a sustine tabara ”da” in referendumul pe tema schimbarii numelui Macedoniei si de a contracara o ”campanie de influenta” rusa contra acestui vot, relateaza AFP preluata de news.ro.Macedonenii urmeaza sa spuna, pe…

- Este “Da" sau disperarea, “instabilitatea" și “izolarea": intr-un interviu pentru AFP, prim-ministul Zoran Zaev le cere compatrioților sai sa voteze pentru schimbarea numelui Macedoniei pentru a o atașa taberei occidentale, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Macedonia urmeaza sa organizeze pe 30 septembrie un referendum pe tema schimbarii numelui in ”Republica Mecedonia de Nord”, un vot care va fi crucial in solutionarea unui indelungat diferend cu Grecia, o conditie in vederea relansarii aderarii sale la Uniunea Europeana (UE) si NATO, relateaza AFP.

- Ministrul grec de Externe, Nios Kotzias, a criticat Rusia pentru incercarea de a submina un acord semnat cu Macedonia privind denumirea fostului stat iugoslav, relateaza site-ul EUObserver.com, citat de Mediafax.

- Ministrul grec de externe Nikos Kotzias a mustrat Moscova pentru ca a incercat sa submineze acordul cu Macedonia privind redenumirea țarii, scrie publicația EUobserver. „Rusia trebuie sa ințeleaga ca nu poate sa incalce interesele naționale ale altui stat pe motiv ca se considera mai puternica”, a spus…

- May a declarat ca Marea Britanie nu va cauta sa extinda Articolul 50, cel care prevede intentia de a parasi Uniunea Europeana si ca poporul britanic doreste ca guvernul sa duca la capat Brexitul in loc sa voteze din nou pentru un acord. Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana pe 29 martie…

- Uniunea Europeana este asteptata sa decida marti la Luxemburg in favoarea deschiderii negocierilor de aderare cu Albania si fosta Republica Iugoslava a Macedoniei in iunie 2019, dar aceasta decizie este insotita de numeroase conditii, a anuntat presedintia bulgara a UE, potrivit AFP, potrivit agerpres. …