- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca, daca vor fi elemente de neconstitutionalitate semnalate de Curtea Constitutionala pe legea pensiilor , va fi organizata o sesiune extraordinara a Parlamentului.„Jalonul cu pensiile speciale astazi a trecut prin Parlamentul Romaniei. Cu certitudine se…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE O delegație a Comisiei pentru agricultura și dezvoltare rurala, condusa de Norbert Lins (EPP, DE), va vizita Romania in perioada 19 – 21 iunie. In cadrul misiunii, deputații se vor intalni cu reprezentanții autoritaților locale și naționale, grupurile de acțiune…

- Comunicat de presa de la Parlamentul European Miercuri, eurodeputații urmeaza sa-și adopte poziția de negociere cu privire la noile norme pentru a reduce riscurile inteligenței artificiale (IA) și pentru a promova utilizarea sa etica. Eurodeputații vor dezbate marți și vor vota miercuri primul set de…

- Luceafarul Balan, campioana județului Salaj la fotbal, este acuzata de fals și uz de fals, dupa ce oficialii clubului ar fi depus la AJF Salaj mai multe adeverințe medicale false, solicitand astfel amanarea a doua jocuri din campionat. Delegatul echipei din Balan, Alexandru Colciar, a și fost suspendat…

- In cadrul ședinței plenare de astazi, deputații au operat modificari la unele hotariri ale Parlamentului cu privire la comisiile parlamentare permanente. Inițiativa legislativa care prevede redenumirea Comisiei mediu in Comisia mediu, clima și tranziție verde a fost votata de 65 deputați, noteaza Noi.md…

- Comunicat al Biroului de presa al PE Șapte membri ai Parlamentului European vor calatori la Cluj-Napoca și Alba, in Romania, pentru a vizita investițiile de infrastructura și mediu finanțate de UE in regiune. In perioada 15-17 mai 2023, șapte deputați din cadrul Comisiei pentru dezvoltare regionala a…

- Comunicat al Biroului de presa al PE Intre 1990 și 2020, au fost defrișate suprafețe care depașesc ca marime aria Uniunii Europene; consumul intern al Uniunii este responsabil pentru circa 10% din despaduriri Noile norme acopera bunuri și produse derivate din bovine, cacao, cafea, ulei de palmier, soia,…

- Comisia economie, buget si finante a Parlamentului anunta organizarea concursului pentru selectarea candidatului la functia de Director al Consiliului de Administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica (ANRE). Funcția de director al ANRE a ramas vacanta dupa demisia din luna iulie…