- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat noi modificari in programul mijloacelor de transport in comun, din cauza restricțiilor de circulație impuse de carantina totala in care se afla Romania. The post Transportul public din Timișoara se reduce și mai mult appeared first on Renasterea banateana…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca, incepand de astazi, angajații au inceput sa igienizeze și sa dezinfecteze toate cele peste 500 de stații in care opresc mijloacele de transport in comun. ”Igienizarea și dezinfectarea se fac cu detergent și dezinfectant in toate stațiile, pe peroanele…

- Anunț important facut de Societatea de Transport Public Timișoara. Reprezentanții instituției informeaza ca, incepand de astazi, 21 martie, activitatea tramvaiului turistic TramTur și a vaporașelor care circula in regim de promenada, sambata și duminica, este suspendata, pentru prevenirea și combaterea…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca a luat o noua masura cu scopul de a preveni raspandirea coronavirus. Astfel, reprezentanții instituției au informat ca, incepand cu data de 16 martie, „pentru siguranța calatorilor și șoferilor de pe liniile de autobuz și troleibuz ale Societații…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat, astazi, ca toate mijloacele de transport in comun sunt dotate cu dozatoare cu lichid dezinfectant, avand in vedere cazurile de coronavirus. Este vorba despre 390 de dozatoare care au fost imparțite in felul urmator: trei dozatoare in fiecare autobuz…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca primaria acorda și in acest an gratuitate pe mijloacele de transport in comun unor categorii de cetațeni. Una dintre categorii este cea a elevilor care invata in școlile din Timisoara. Potrivit STPT, gratuitatea se acorda tuturor elevilor care frecventeaza…

- Societatea de Transport Public Timișoara informeaza ca traseul liniei de transport școlar S3, care circula pe ruta Mareșal Constantin Prezan – bulevardul Sudului – bulevardul C. D. Loga, va fi prelungit. Acest lucru se va intampla incepand cu data de 27 ianuarie, astfel ca microbuzele școlare de pe…

- Administrația Porturilor Maritime a semnat, marți, contractul cu firma care se va ocupa de scoaterea la mal a navei incarcate cu oi care s-a rasturnat in noiembrie in Portul Midia. Societatea are un termen de 35 de zile pentru efectuarea operațiunii, pentru care va incasa 4 milioane de euro, anunța…