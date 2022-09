Stiri pe aceeasi tema

- In institutiile statului incep sa fie luate masuri pentru reducerea risipei de energe electrica. Premierul a anunțat ca becurile cu filament vor fi inlocuite cu becuri LED, iar iluminatul mural va fi oprit dupa miezul nopții in ministere și institutile publice.

- ”Am luat decizia, in coalitie, ca la nivelul Ministerului Mediului sa analizeze demararea unui program de inlocuire a becurilor cu filament cu cele pe leduri. Sunt becuri cu un consum energetic redus, pe de o parte”, a spus premierul. El a aratat ca, pe de alta parte, la nivel guvernamental, al institutiilor…

- Premierul a anuntat ca pana la finele lunii septembrie Guvernul va lua o decizie pe tema pretului la carburanti. Despre o prelungire a masurii plafonarii pretului la carburanti, premierul Nicolae Ciuca a spus ca urmeaza ca in sedinta de coalitie de saptamana viitoare sa se ia o decizie. Seful Executivului…

- Guvernul ia in calcul un program "Rabla pentru becuri", care vizeaza inlocuirea becurilor cu filament cu cele cu LED, atat pentru cetateni, cat si pentru institutii, au declarat surse guvernamentale.

- Guvernul ia in calcul, la solicitarea premierului, instituirea unui Program Rabla pentru becuri, in incercarea de a reduce facturile la curent. Prin program, becurile cu filament ar urma sa fie inlocuite cu becuri led. In acest sens, la Ministerul Mediului s-a discutat, la solicitarea premierului, masura…

- Potrivit unor surse, Guvernul intentioneaza sa reduca risipa la energie, ”in mod constient”. In acest sens, la Ministerul Mediului s-a discutat, la solicitarea premierului, masura de inlocuire a becurilor cu filament cu becuri led, atat pentru populatie, cat si pentru institutii. AFM ar urma sa…

- Guvernul va modifica ordonanța de urgența pe energie in cazul in care va fi nevoie de completari in acord cu noile masuri care vor fi decise de Comisia Europeana in aceasta saptamana, a declarat premierul Nicolae Ciuca.

- Regulamentul propus de Comisia Europeana privind reducerea consumului de gaz cu 15% intre august 2022 și martie 2023 Avand in vedere ca reuniunea miniștrilor Energiei din UE va avea loc peste cateva zile (26 iulie), PSD ii solicita ministrului Virgil Popescu sa prezinte urgent in Coaliție o analiza…