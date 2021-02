Stiri pe aceeasi tema

- Planurile pentru efectuarea de studii seismice in vedere prospectarii petrolului in regiune protejata Arctic National Wildlife Refuge din Statele Unite sunt blocate din cauza lipsei de protectie pentru ursii polari, a anuntat Departamentul de Interne, citat de Reuters. Kaktovik Inupiat Corp…

- Vaccinul anti-Covid dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca va fi testat pe copii intr-un nou studiu clinic in Marea Britanie, informeaza The Guardian. Cercetatorii vor folosi 300 de voluntari pentru a stabili daca serul - cunoscut sub numele ... The post Vaccinul anti-Covid dezvoltat de Oxford…

- Gheata de pe Pamant se topeste mai rapid decat la jumatatea anilor 1990, avand in vedere ca schimbarile climatice au facut ca temperatura globala sa creasca, arata o noua cercetare publicata luni in The Cryosphere. Per ansamblu, incepand cu jumatatea anilor 1990, este estimat ca 28.000 de miliarde de…

- Gheata de pe Terra se topeste intr-un ritm mai rapid in prezent decat la mijlocul anilor 1990, sugereaza un nou studiu, in contextul in care incalzirea globala contribuie la inregistrarea unor temperaturi globale din ce in ce mai ridicate, informeaza Reuters. In total, o cantitate estimata de 28 de…

- Gheata de pe Terra se topeste intr-un ritm mai rapid in prezent decat la mijlocul anilor 1990, sugereaza un nou studiu, in contextul in care incalzirea globala contribuie la inregistrarea unor temperaturi globale din ce in ce mai ridicate, informeaza Reuters. In total, o cantitate estimata…

- Reducerea poluarii aerului la nivelurile recomandate de OMS ar permite evitarea a peste 50.000 de decese pe an in Europa, potrivit unui studiu publicat miercuri, care solicita actiuni rapide, informeaza AFP.

- Reducerea poluarii aerului la nivelurile recomandate de OMS ar permite evitarea a peste 50.000 de decese pe an in Europa, potrivit unui studiu publicat miercuri, care solicita actiuni rapide, informeaza AFP. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) estimeaza ca poluarea aerului ucide peste sapte milioane…

- Discuția cu un prieten atunci cand ești infectat cu coronavirus poate fi mai periculoasa decat tusea in apropierea lor, din cauza particulelor persistente. Micii aerosoli emiși atunci cand vorbim raman in aer mai mult timp decat picaturile mai mari rezultate dintr-o tuse, au aratat unele cercetari,…