Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei în Libia, vazând în acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP. "Consider astazi ca Turcia joaca în Libia un joc periculos si contravine tuturor…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati in Germania, acuzand Berlinul ca este „restantier” la platile catre NATO, scrie dpa, preluata de Agerpres. „Vom reduce numarul soldatilor la 25.000”, a declarat Donald Trump. El…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni, la Casa Alba, ca reduce la 25.000 numarul soldatilor americani stationati în Germania, acuzând Berlinul ca este "restantier" la platile catre NATO, scrie dpa, preluata de Agerpres."Vom reduce numarul soldatilor la 25.000",…

- Coordonatorul german al relatiilor transatlantice intre Berlin si Washington Peter Beyer considera, intr-un interviu publicat luni, „complet inaceptabila” decizia lui Donald Trump de a retrage mii de militari americani din Germania, relateaza Reuters.

- Richard Grenell a demisionat din functia de ambasador al SUA in Germania, a anuntat marti Joseph Giordono-Scholz, purtatorul de cuvant al reprezentantei diplomatice americane de la Berlin, transmite dpa. Adjunctul lui Grenell, Robin Quinville, va asigura interimatul pana cand presedintele american Donald…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump au avut vineri o conversatie telefonica cu prilejul aniversarii sfarsitului celui de-al doilea razboi mondial in Europa in urma cu 75 de ani, a declarat un purtator de cuvant al guvernului german, informeaza Reuters. …

- Disputa dintre președintele SUA, Donald Trump, și China pe tema pandemiei de coronavirus i-a inspirat pe artiștii graffitti din Germania. Aceștia i-au desenat pe liderul de la Casa Alba și pe președintele Chinei, Xi Jinping, pe unul din zidurile Mauerpark din Berlin, in timp ce se saruta cu maști de…

- Discutiile liderilor G20 vin intr-un moment in care bilantul mondial al pandemiei a ajuns la aproximativ 20.600 de decese provocate din cauza virusului aparut in China in decembrie.Numarul celor infectați se apropie acum de jumatate de milion de oameni cu peste 450.000 de cazuri inregistrate in intreaga…