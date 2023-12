Redacția Noi.md îți urează un an nou mai bun Dragi cititori și cetațeni, cu recunoștința și entuziasm privim in urma la anul 2023 și anticipam cu bucurie aventura ce ne așteapta in anul care vine. In numele portalului informațional Noi.md, va transmitem cele mai calduroase urari de bine in 2024! Anul 2023 a fost un an plin de provocari și oportunitați, iar datorita sprijinului și interesului vostru constant, am reușit sa va aducem cele Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Familiei Natalia Intotero a transmis un mesaj cu ocazia Craciunului si a urat romanilor sarbatori fericite, cu pace si niste alaturi de cei dragi. „Noul an care se apropie, 2024, sa fie un an mai bun”, a adaugat ea.„Nasterea Mantuitorului Isus Hristos este sarbatoarea bucuriei. Ce poate…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a invitat pe suceveni sa vina in numar cat mai mare la Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarna care va avea loc in municipiul Suceava in data de 27 decembrie. „Dragi suceveni, dragi romani, ne apropiem de sfarșitul anului. Și in…

- Și tu pregatești cadourile pentru Craciun? Playtech Știri iți dezvaluie un top 3 daruri pe care nu ar trebui sa le oferi nimanui de sarbatori. Potrivit practicianților filosofiei Feng Shui, sunt aducatoare de mare ghinion – sub o forma sau alta. Afla in continuare de ce ar trebui sa te ferești de aceste…

- Deputatul Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta: ,,Dragi romani, sa pastram viu spiritul de patriotism, solidaritate si dragoste pentru tara noastra si impreuna sa construim o Romanie de care sa fim cu totii mandri Aceasta zi sa ne aduca mereu impreuna si sa ne inspire sa fim mai uniti Desigur,…

- Strada Kogalniceanu a fost cea mai frumoasa din Cluj-Napoca, avand statui dragi clujenilor și verdeața.Puțini clujeni iși mai aduc aminte ca in anii 70 statuia Lupoaicei era amplasata in fața UBB Cluj, locul fiind de o frumusețe rara. In 1973, statuia Lupoaicei a fost mutata și inlocuita cu Grupul Statuar…

- Dragi concetațeni, numele meu este Avram M. Gal, și astazi, stand in fața dumneavoastra, nu doar ca imi asum o promisiune, ci imi asum un angajament ferm. A venit vremea pentru o schimbare pozitiva in Campia Turzii și eu sunt aici sa lupt pentru fiecare dintre voi, sa construim impreuna orașul la care…

- Merele sunt fructele vedeta ale acestui sezon și pot fi folosite in multe rețete. Combinația dintre mere și scorțișoara transforma orice desert apreciat de intreaga familie și unde mai pui ca ai nevoie de doar cateva ingrediente.

- FOTO: Lae Dreghici, concurent la ”Romanii au Talent”. Va executa o cascada alaturi de fiul sau, Robert Cunoscutul cascador Lae Dreghici va executa duminica, 8 octombrie, o cascada alaturi de fiul sau, Robert. Evenimentul are loc la Kentauros Media – Ștefaneștii de Jos. Dragi prieteni! Noutați in viața…