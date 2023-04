Stiri pe aceeasi tema

- Premiile Gopo 2023. Lista caștigatorilor! Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București a gazduit seara trecuta gala Premiile Gopo 2023. In cadrul evenimentului au fost premiate producțiile care au excelat in ultimul an in lumea cinematografiei, precum și actorii care s-au facut remarcați. De asemenea,…

- Filmul "Oameni de treaba", regizat de Paul Negoescu, cu Iulian Postelnicu, Vasile Muraru, Anghel Damian si Crina Semciuc in distributie, va putea fi urmarit de marti pe Netflix.Comedia neagra ce il are ca protagonist pe Iulian Postelnicu in rolul lui Ilie, un politist intr-un sat de granita din nordul…

- Premiile Gopo se decerneaza azi. Cine sunt nominalizații! Premiile Gopo au ajuns anul acesta la cea de-a 17-a ediție. Trofeele vor fi decernate in aceasta seara, in cadrul unei gale ce se va desfașura in Sala Mare a Teatrului National I. L. Caragiale din Bucuresti. Marius Manole și Lia Bugnar sunt prezentatorii…

- Programul pe zile la festivalul SAGA 2023 SAGA 2023 este a treia ediție a unuia dintre cele mai așteptate festivaluri de muzica din țara noastra. Nu doar fanii din Romania il așteapta cu sufletul la gura, ci și strainii care vor veni la București pentru a se distra pe muzica celor mai cool artiști ai…

- Bruce Willis, diagnosticat in februarie cu demența, a sarbatorit duminica, 19 martie, implinirea varstei de 68 de ani. De ziua sa, soția actorului, Emma Heming Willis, a publicat un mesaj in care a vorbit despre „durerea și tristețea” pe care o simte din cauza afecțiunii soțului ei, transmite BBC.„Mi-am…

- Ce a scris Andreea Esca dupa ce s-a intalnit cu Robbie Williams Robbie Williams este așteptat din nou in Romania in vara acestui an. Acesta va concerta la București pe data de 3 iunie, in cadrul festivalului ”Summer in the city”. Nu este prima oara cand celebrul artist canta in țara noastra. Prima oara…

- Radu Valcan a implinit 46 de ani. Cum a sarbatorit! Radu Valcan și-a sarbatorit saptamana aceasta ziua de naștere. Actorul a implinit 46 de ani miercuri. Planul sau era sa aiba parte de o zi liniștita in familie, alaturi de soție și de cei trei copii. Adela Popescu i-a pregatit insa o surpriza de proporții…

- Piesa Agathei Christie, "Cursa de soareci", pusa in scena de Erwin Simsensohn in 2017, a ajuns la reprezentatia cu numarul 100, care va fi sarbatorita pe 14 februarie, la Teatrul National "I.L. Caragiale" Bucuresti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…