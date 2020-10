Stiri pe aceeasi tema

- Este a saptea victorie din acest sezon pentru Hamilton. El a obtinut a 91-a victorie din cariera in Formula 1, egaland astfel recordul lui Michael Schumacher. Germanul a obtinut 91 de victorii in perioadele 1991-2006 si 2010-2012. Pe locul doi s-a clasat, duminica, Max Verstappen (Red Bull Racing),…

- Valterri Bottas (31 de ani, Mercedes), a caștigat Marele Premiu din Sochi, Rusia, profitand de penalizarea lui Lewis Hamilton (35 de ani, Mercedes). Max Verstappen (22 de ani), de la Red Bull Racing, a incheiat pe locul 2, in timp ce podiumul a fost completat de Lewis Hamilton, care a fost penalizat…

- Marele Premiu de Formula 1 al Rusiei. Valtteri Bottas i-a devansat pe olandezul Max Verstappen (Red Bull) si pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre. Este a doua victorie din acest sezon a lui Bottas, dupa cea obtinuta in Austria, in iulie, in prima cursa din 2020,…

- Finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) a castigat, duminica, Marele Premiu al Rusiei, a zecea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul de la Soci.Pentru Bottas este al doilea succes din acest sezon, dupa cel din prima etapa, din Austria. Pe locul doi s-a clasat Max Verstappen…

- Oamenii din Beirut se adunasera plini de speranta, joi, la o cladire prabusita unde lucreaza o echipa de salvatori din Chile. Acestia au trecut miercuri seara pe langa respectiva cladire, iar cainele care ii insotea a inceput sa dea semne ca exista o persoana vie sub daramaturi. Cand s-au intors, joi…

- Unul dintre cainii special antrenați ai unei echipe de salvare din Chile ar fi depistat semne de viața intr-o cladire prabușita din Beirut, la o luna de la explozia ce a devastat capitala libaneza.

- Un echipaj al secției de pompieri Șimleu Sivaniei se deplaseaza in sprijinul forțelor de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgența al județului Bihor pentru un adolescent posibil inecat in barajul de acumulare Suplacu de Barcau, la limita județelor Salaj și Bihor. – plt. adj.…

- "Este un sentiment placut. Ador calificarile, mai ales cand totul merge bine. Sunt mandru ca conduc acest monopost. Primul nostru obiectiv este sa avem un start bun maine si apoi vom vedea ce va fi", a declarat Bottas. Grila de start este completata de Lewis Hamilton, colegul lui Bottas la…