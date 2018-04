Recunoastere faciala Made in RO! Programatori romani lucreaza in Londra pentru a reduce fraudele bancare

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare producator de smartphone-uri si semiconductoare din lume isi apleaca privirea catre tehnologia din spatele criptomonedelor si ia in calcul utilizarea acesteia pentru gestionarea retelei de aprovizionare. Samsung Electronics, companie parte a grupului sud-coreean Samsung, ia in…

- Banca Transilvania anunta lansarea "creditului online" cu semnare in sucursala, dar lucreaza deja la versiunea 100% digitala. Potrivit unor surse din piata, BT a ales un consortiu format din 4 firme (mai jos) pentru implementarea unui proces de creditare 100% online utilizand certificate…

- Startup-urile blockchain din China au acces la un nou fond de investitii incepand cu aceasta luna si la un parc industrial dedicat tehnologiei din spatele monedei digitale bitcoin. Xiong’An Global Innovation este numele noului fond de investitii din China si a fost lansat pe 9 aprilie,…

- Bancile traditionale care nu isi adapteaza strategia in era digitala au inceput de cativa ani sa piarda teren in fata solutiilor digitale care iti transforma smartphone-ul intr-o adevarata banca mobila prin intermediul careia iti poti verifica soldul contului, realiza plati, transfera fonduri sau…

- Piata de fintech din Romania va avea un nou jucator in urma unui parteneriat realizat intre compania de consultanta fiscala Vulpoi & Toader Management si The Currency Account, o companie fintech din Regatul Unit al Marii Britanii. Serviciile de hedging oferite in urma acestui parteneriat vor…

- Fintech OS a ajuns sa gestioneze peste 10 miliarde de tranzactii pe luna, in 12 piete la nivel global, si isi anunta cei mai mari clienti odata cu participarea la cel mai important eveniment de fintech din lume, Finovate, unde sute de companii isi prezinta in fata investitorilor solutiile inovatoare.…

- Potrivit Institutului de Statistica din Marea Britanie numarul migranților din Uniunea Europeana, care lucreaza in Regatul Unit a crescut in perioada octombrie-decembrie 2017 cu peste 100.000 de persoane. Cei mai mulți imigranți din romani și bulgari, scrie Daily Mail. Numarul migranților din UE care…