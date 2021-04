Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania a publicat, in Monitorul Oficial, raportul de activitate aferent anului 2020 Obiectivele atinse de aceasta in anul 2020 au fost 2729 de cazuri ale salvamarilor si 857 de cazuri de prim ajutor, iar in total au fost 3586 interventii…

- Dupa controversele privind riscul de aparitie a cheagurilor de sange, s-au inmultit si raportarile de reactii adverse la vaccinul AstraZeneca. Aproape 13 la mia de doze administrate au fost inregistrate in Romania.

- Uniunea Democrata Turca din Romania si a prezentat situatia financiara anuala, potrivit statutului asociatiilor, fundatiilor si federatiilor recunoscute In 2020, veniturile totale ale Uniunii s au ridicat la 5.853.128 lei, in timp ce cheltuielile totale au fost de 4.020.130 lei Din raportul de activitate…

- Polițiștii din Bacau și cei din Onești aveau toate motivele sa intervina in forța in apartamentul unde Gheorghe Moroșan ținea ostatici și a ucis doi barbați, arata raportul IGPR, care acuza și ca datele au fost raportate eronat și tarziu, fara a se arata ca Moroșan era acuzat de multe fapte violente,…

- O asistenta medicala, in varsta de 55 de ani, a murit, luna trecuta, la numai 7 zile de la rapel. Deși Ministerul Sanatații nu a facut public decesul ei, pana la urma cazul a razbatut in presa. Femeia a fost vaccinata pe 21 ianuarie cu doza de rapel si a decedat la 28 ianuarie. Imediat, s-a…

- Primarul comunei Varteșcoiu, Viorel Mirza, și-a prezentat raportul de activitate pe anul 2020. Deși anul trecut a fost marcat de pandemia de coronavirus, situație care a dus la inchiderea multor activitați, Primaria Varteșcoiu a reușit continuarea mai multor investiții in infrastructura locala. „Ca…

- Aproximativ 80% din cadrele didactice din cadrul Universitatii Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași și-au exprimat dorinta de a se imuniza impotriva Covid19. Rectorul Politehnicii, Dan Cașcaval, a precizat ca in primul semestru s-a reușit ținerea sub control a cazurilor de infectari, iar din semestrul…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a reacționat in urma criticilor pe care le-a primit dupa cazul batranului de la Spitalul Orașenesc Corabia. Dupa ce Rareș Bogdan i-a cerut public sa il demita pe managerul spitalului de la Corabia, acolo unde o femeie a filmat cum un batran cazut pe jos, in genunchi,…