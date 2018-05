Stiri pe aceeasi tema

- Rectorul Universitatii Bucuresti, Mircea Dumitru, afirma ca se simte jenat cand o aude vorbind pe Viorica Dancila. „Ma intreb cum a reusit sa se faca inteleasa de elevi”, a spune Dumitru. „Sunt profesor din 1985. Am o vechime foarte mare si mai am cativa ani pana la pensie. Parerea mea despre Dancila…

- Realocarea locurilor bugetate este legala intre programele de studii ale unei facultati sau intre facultati, in baza autonomiei universitare, indiferent de momentul la care acestea se disponibilizeaza, a informat Ministerul Educatiei Nationale, printr-un comunicat de presa transmis marti, informeaza…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, a raspuns marti acuzatiilor ministrului Educatiei cu privire la faptul ca institutia ar avea peste 900 de locuri bugetate care nu sunt realocate, spunand ca Universitatea nu are dreptul legal sa redistribuie locurile ramase libere prin retragerea…

- Vineri, 20 aprilie, Cercul Pedagogic al profesorilor de limba și literatura romana din Vrancea, s-a desfașurat la București, la Teatrul Național "I.L. Caragiale". Cele doua arte, literatura și teatrul, s-au ingemanat, sub semnul transdisciplinaritații, in cadrul unui proiect care…

- Cinci eleve din județ au fost recompensate cu premii la Olimpiada Naționala de Limba și literatura romana, competițiestructurata in doua categorii: pentru elevii claselor V-VIII, secțiune care s-a desfasurat in municipiul Baia Mare, și cea pentru clasele IX-XII, organizata in București. Ambele ...

- Intr-un discurs pe care l-a sustinut la Consiliul Judetean Dambovita, in fata primarilor si oficialitatilor din judet, Dancila a incercat sa impresioneze asistenta vorbind liber. Mare greseala, a comis o serie de erori grave de limba romana. Intr-o singura fraza a reusit sa comita mai multe dezacorduri…

- Fostul presedinte Traian Basescu a cerut duminica, la Chisinau, parlamentelor Romaniei si Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari. "Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum:…

