- Pe ordinea de zi a ședinței de plen de marți seara va fi introdus un nou punct, referitor la acordarea de la bugetul local a unor noi sume destinate activitații Colterm. Primarul Dominic Fritz va introduce pe ordinea de zi un proiect de rectificare bugetara prin care Colterm va primi inca 10,6 milioane…

- Consilierii județeni s-au intalnit astazi in ședința extraordinara iar printre altele au votat patru proiecte de hotarari privitoare la desemnarea unor membri in Consiliile de Administrație ale unor școli.

- Specialistii Agentiei Nationale Antidrog din cadrul celor 47 de Centre de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog vor fi prezenti permanent in gradinite, scoli si licee pe tot parcursul noului an scolar, pentru a oferi informatii si suport specializat in beneficiul dascalilor, parintilor si elevilor…

- Consiliul Local Timișoara a decis sa voteze proiectul unei hotarari prin care Primaria Timișoarei a decis sa inchirieze Gara CFR din orașul Motru. Stașia CFR Motru va fi destinara gestionarii transportului de carbune pentru Regia banațeana Colterm, repsonsabila pentru incalzirea municipiului Timișoara.…

- Consilierii locali ai PNL Sector 1 afirma ca au sesizat in repetate randuri institutiile abilitate in legatura cu ‘derapajele constante’ ale primarului Clotilde Armand, iar in aceasta perioada au inceput sa soseasca si raspunsurile, cel mai recent fiind din partea Curtii de Conturi. „Atacurile furibunde…

- Consilierii locali ai PNL Sector 1 au transmis, joi, un comunicat de presa in care anunța rezultatul controlului efectuat de Curtea de Conturi la primaria sectorului 1. „Atacurile furibunde si nefondate pe care Clotilde Armand le emana la adresa noastra in aceasta perioada, atat in media, cat si pe…

- Ședința ordinara a Consiliului Local Focșani s-a desfașurat aproape fara disensiuni joi, singurele discuții mai animate fiind la proiectul care viza aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului pe anul 2022, cand grupul PNL-USR a incercat sa impuna cateva amendamente care nu fusesera discutate…

- Votata la finele lunii aprilie, HCL 120/2022 prevede aprobarea instituirii Programului multianual de interes public „Programul local rabla". Consilierii locali au aprobat pentru anul 2022 alocarea, la rectificarea bugetara din luna aprilie, sumei de 1.500.000 lei in vederea finanțarii programului Rabla.…