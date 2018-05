Recordul de pret pentru o lucrare a pictorului David Hockney a fost doborat de doua ori intr-o singura seara, dupa ce doua dintre tablourile artistului britanic au fost vandute cu peste 40,1 milioane de dolari la o licitatie organizata miercuri de casa Sotheby's la New York, informeaza Press Association. Lucrarea "Pacific Coast Highway And Santa Monica", un peisaj pictat de artistul britanic in 1990, s-a vandut cu 28,5 milioane de dolari, depasind de peste doua ori estimarile specialistilor. Recordul a fost stabilit la scurt timp dupa ce o pictura a aceluiasi artist, realizata in 1978 si intitulata…