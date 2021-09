Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost depistate 6.789 cazuri de coronavirus, dublu fața de ziua precedenta. In Timiș sunt 481 de infectari, 89 de persoane dintre acestea avand sub 18 ani. La nivel național au fost raportate 129 de decese. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se intalnește…

- 4.441 de cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, dupa efectuarea a 18.946 de teste RT-PCR și 24.450 de teste rapide antigenice. Rta de pozitivare a ajuns la 10,2%. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 71 de decese.

- Fostul ministru al Sanatații Nelu Tataru, consilier onorific al premierului, argumenteaza ca sustine o posibila vaccinare sau testare obligatorie COVID-19 pentru anumite categorii precum medici sau profesori, deoarece numarul de cazuri se dubleaza de la o zi la alta, iar acum este momentul in care „trebuie…

- Pana astazi, 15 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.130.586 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.070.645 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Raed Arafat, coordonatorul DSU, a declarat vineri, intr-o emisiune pentru Digi24, ca „este posibil” ca Romania sa treaca de pragul de 10.000 de infectari pe zi și in valul patru al pandemiei de coronavirus, cum s-a intamplat in toamna anului trecut, dar faptul ca 31% din persoane sunt vaccinate și circa…

- Record de infectari zilnice cu noul coronavirus in Romania. Aproape 850 de cazuri au fost inregistrate de marți pana miercuri, cele mai multe din ultimele luni. A crescut și numarul pacienților aflați in stare grava. La terapie intensiva sunt internați acum peste 200 bolnavi.

- „Se anticipa aceasta creștere, am transmis ca din estimari, avand in vedere implementarea relaxarilor și faptul ca varianta Delta devine dominanta exista aceasta probabilitate de creștere. Consideram ca e foarte probabil sa ajungem la final de august la peste 900 de cazuri pe zi și in septembrie, a…

- Peste 230 de cazuri de Covid au fost depistate de ieri pana azi in Romania, cele mai multe fiind in București și Timiș. Este cel mai mare numar de infectari inregistrate in 24 de ore din ultimele doua luni.