- Pana astazi, 19 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.486.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.103 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.261.267 de pacienți au fost declarați…

- Alte 535 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate, luni, in Republica Moldova. Numarul total de teste efectuate – 2 192, dintre care 1 574 teste rapide. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 307 182.

- Alte 670 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate, duminica, in Republica Moldova. Numarul total de teste efectuate – 3966, dintre care 1.976 teste rapide. Astfel, bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 306647.

- Alte 233 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 197 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2 - Germania, 1 - Marea Britanie, 1 - Grecia, 1 - Turcia, 1 - Romania, 1 - Ucraina.

- Alte 277 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost inregistrate, astazi, in Republica Moldova, dintre care 228 in randul persoanelor nevaccinate. Bilanțul persoanelor testate pozitiv la noul virus a ajuns, de la inceputul pandemiei, la a 266.591.

- Alte 426 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate, joi, in Republica Moldova, dintre care 361 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 28 sunt de import: 11-Italia, 5-Turcia, 2-Romania, 2-Marea Britanie, 2-Kazahstan, 2-Germania, 2-Franța, 1-Egipt, 1-Grecia.

- Alte 200 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate, luni, 16 august, in Republica Moldova, dintre care 174 in randul persoanelor nevaccinate.Din numarul total de cazuri, 12 sunt de import: 4-Turcia, 3-Italia, 1-Cehia, 1-Marea Britanie, 1-Rusia, 1-Suedia, 1-Ucraina.

- Alte 159 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 sunt de import: 2-Turcia, 1-Albania, 1-Bulgaria, 1-Egipt, 1-Germania, 1-Italia, 1-Ucraina.