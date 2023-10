Stiri pe aceeasi tema

- Cupa CSM PITEȘTI la inot: 28 – 29 octombrie 2023! Primaria Municipiului Pitești, prin Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, in colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Pitești și Asociația de Natație și Pentatlon Modern – Argeș, organizeaza, in perioada 28-29 octombrie 2023, competiția „Cupa…

- Campionatul Național de Cros pentru Juniori 2 (U18), Juniori 3 (U16), Copii 1 (U14) și Copii 2 (U12) s-a desfașurat la Poiana Stampei. Comuna Poiana Stampei ocupa un loc de cinste pe harta atletismului național, dupa ce sambata a avut loc aici, Campionatul Național de Cros, organizat de catre Federația…

- Veste buna pentru sportiva sectiei de natatie a CSM Ploiesti, Briana Paun, chiar la implinirea varstei de 14 ani! Ea va face parte si in acest an din lotul national de juniori al Romaniei care va participa, in perioada 25-26 noiembrie, la Concursul Tarilor Central Europene, de la Kranj (Slovenia)! Anul…

- Fratii Norbert Maior si Francesca Maior au castigat titlul european de juniori la raliuri (FIA ERC), dupa ce au terminat pe prima pozitie, duminica, in etapa finala care a avut loc in Ungaria, informeaza Federația Romana de Automobilism Sportiv, potrivit G4Media. Originari din Brasov, dar stabiliti…

- Marele campion la natatie David Popovici, recordmanul mondial in proba de 100 metri liber, implineste vineri 19 ani. Desi in acest an nu a reusit sa-si apere titlurile mondiale la 100 metri liber si 200 metri liber, Popovici a luat Bacalaureatul cu media 8.65 si va fi student la Facultatea de Psihologie…

- Sportivele romane Amelie Foerster si Nazanin-Adelyne Ellahi s-au clasat pe locul patru la proba de sarituri sincron de la trambulina de 3 metri la Campionatele Europene de sarituri in apa pentru juniori de la Rijeka (Croatia)

- Municipiul Moinești a sarbatorit cu fast inaugurarea bazinului de inot Diasport, un moment așteptat cu nerabdare de comunitatea locala. Invitat special la eveniment a fost doamna Camelia Potec, președintele Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern, care a adus un plus de prestigiu deschiderii…

- Jennifer, fiica in varsta de 19 ani a lui Ibrahim Dossey, fostul portar din Liga 1 decedat in 2008, s-a clasat pe locul 6 in finala la triplusalt, la Campionatele Europene U20 de atletism. Sportiva legitimata la CSA Steaua București a atins borna de 13.27 metri la cea mai buna saritura, noteaza news.ro.…