Stiri pe aceeasi tema

- Un desen realizat de Herge pentru coperta albumului cu Tintin "Le Lotus bleu" ("Lotusul albastru") a doborat joi recordul mondial la licitatie pentru banda desenata, fiind vandut cu 3,175 milioane de euro, a anuntat casa de licitatii Artcurial, potrivit AFP. Cumparatorul este un "colectionar privat",…

- Achizitiile de laptopuri si de computere desktop la nivel mondial au urcat in 2020 la un nivel care nu a mai fost atins din 2007, cand a debutat iPhone. Acest lucru se intampla in contextul pandemiei de coronavirus și a muncii de acasa. Invatarea si munca de la distanta au revigorat piata computerelor…

- Un dispozitiv de fuziune supraconductoare din Coreea de Sud denumit KSTAR, cunoscut sub numele de „Soarele artificial coreean“, a reușit sa stabileasca un nou record mondial, prin menținerea plasmei la temperatura ridicata timp de 20 de secunde, cu o temperatura a ionului de peste 100 de milioane de…

- SUA se confrunta cu o recrudescenta a epidemiei de peste o luna, depașind constant pragul de 200.000 de cazuri zilnice de infectari.Ministerul Sanatații a avertizat ca numarul pacienților spitalizați este la unul dintre cele mai mari niveluri de la inceputul pandemiei, in spitalele americane fiind internate…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 5 mondial, a castigat turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale in valoare de 3.343.725 euro, in finala caruia l-a invins in trei seturi, 5-7, 6-4, 6-1, pe germanul Alexander Zverev, duminica, dupa doua ore si 37 de minute de joc. …

- O moneda de aur care comemoreaza asasinarea lui Iulius Cezar , batuta la doar doi ani dupa moartea liderului roman, a obținut o licitație record de 3,5 milioane de dolari la o licitație din Marea Britanie. Licitația de la Londra, realizata de oficiali, s-a incheiat cu vanzarea monedei de aur, batuta…

- Valoarea concediile medicale decontate in 2020 a fost de 342 milioane lei lunar, in total fiind decontate concedii in suma de 7,4 miliarde lei, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. „Respectul fata de sectorul privat se vede prin fapte. In 2020 au fost decontate concedii medicale in valoare…

- Franta a raportat sambata 32.427 de cazuri de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, odata cu intrarea in vigoare a unor noi restrictii, in principalele orase pentru a tine sub control pandemia.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentareIncepand…