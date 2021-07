Record de zboruri anulate de către companiile aeriene. Pasagerii pot obține compensații de până la 600 de euro Dupa un an de restructurari masive in nenumarate industrii, printre care și aviația, odata cu relaxarea restricțiilor și reluarea calatoriilor, companiile aeriene se confrunta cu o alta criza fara precedent, de data aceasta una de personal și de comunicare, iar pe alocuri și de aeronave. Drept urmare, in ultima vreme, exista o avalanșa de zboruri anulate pe ultima suta de metri de catre companiile aeriene. Din fericire, pasagerii pot solicita compensații de pana la 600 de euro, in funcție de distanța zborului, conform specialiștilor FlightClaim.ro, companie specializata in asistarea pasagerilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

